Santos conquistou o Campeonato Brasileiro Série B 2024

Com o título na mão, o Santos perdeu na Vila Viva Sorte, na tarde deste domingo (17), para o CRB no placar de 2 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Como na última partida, diante do Coritiba, o Clube já havia garantido o retorno para a Série A do Brasileiro, e sábado (16), com os resultados da 37ª rodada, o Santos, matematicamente já havia conquistado o titulo, então era só entrar em campo para concluir a conquista e levantar a taça na Vila. O Santos encara o Sport, em seu último compromisso no Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo domingo (24), às 18h na ilha do Reino.



Com o resultado neste domingo, o Santos garantiu o direito de pular as duas primeiras fases da Copa do Brasil de 2025. de acordo com o regulamento da CBF, os vencedores das Séries A e B do Brasileirão, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, além dos representantes brasileiros no principal torneio de clubes da América do Sul têm vaga assegurada na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Protesto

O que era para ser motivo de festa e alegria, acabou se tornando cenário de protesto por parte da torcida santista, que não parece estar muito satisfeita com a comissão técnica. Frases como “Queremos planejamento”, “SAF não é solução” e “História não se vende” foram estendidas no meio da torcida.



Durante a cerimônia de premiação, ao receber sua medalha, o técnico Fábio Carille foi bastante vaiado e hostilizado pelos torcedores do Santos. Durante todo o jogo, o técnico foi alvo de vaias e críticas pela torcida.

Foto: Reprodução Santos

Por: Marina Moreira