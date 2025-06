Segup lança ‘Operação Verão 2025’ e ativa Centro Integrado Móvel em Mosqueiro

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e de municípios paraenses, deflagrou ontem, sábado, 28, a Operação Verão 2025. A ação foi lançada de forma simultânea em mais de 50 localidades e tem como objetivo garantir a segurança da população durante o período de férias escolares e o verão amazônico.

Na Ilha do Mosqueiro, um dos principais destinos turísticos do estado, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) da Segup foi ativado para atuar diretamente nas ações de segurança. A estrutura está instalada na Av. 16 de Novembro com a Av. Beira-Mar, com monitoramento em tempo real das câmeras de segurança espalhadas pelo distrito, permitindo respostas rápidas a ocorrências e o registro de boletins em casos de menor gravidade.

O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, coronel PM Sérgio Neves, participou do lançamento em Mosqueiro e destacou a importância da atuação integrada das forças. “Lançamos a operação oficialmente no distrito e em outros 50 municípios do estado. A população já pode contar com nosso aparato de segurança nas praias, balneários e demais localidades. Mesmo com um calendário escolar atípico este ano na capital, garantimos ações de segurança durante todo o mês de julho até o primeiro fim de semana de agosto. Nossos agentes estão prontos para fiscalizar as praias, patrulhar as ruas e combater a criminalidade, assegurando um verão tranquilo para as famílias paraenses”, afirmou o coronel.

Moradora da capital, a professora de educação infantil Andréia escolheu Mosqueiro para passar as férias com a família e aprovou o reforço na segurança. “Sempre viemos para Mosqueiro nessa época do ano e me sinto muito mais segura com o policiamento nas ruas e nas praias, com a presença constante do Corpo de Bombeiros. Isso nos dá tranquilidade para aproveitar o verão com a família”, contou.

SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO

Em Mosqueiro, mais de 150 agentes atuam diariamente nas principais praias e vias da ilha. A operação inclui fiscalização de ônibus no pórtico de entrada da ilha, com checagem de documentação e verificação da presença de crianças e adolescentes acompanhadas dos responsáveis.

Nas praias, as equipes também monitoram o uso de linhas com cerol e a circulação de garrafas de vidro, que representam riscos aos banhistas. O Corpo de Bombeiros realiza ações de identificação de crianças para evitar que se percam dos responsáveis, além de manter equipes de guarda-vidas e resgate de prontidão.

TOLERÂNCIA ZERO E LEI SECA

Equipes integradas das Polícias Civil e Militar, além de outros órgãos, fiscalizam bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais, verificando alvarás, possíveis situações de risco envolvendo menores de idade e casos de importunação sexual. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também atua com foco na prevenção de acidentes, coibindo irregularidades e direção sob efeito de álcool.

OPERAÇÃO VERÃO 2025

Considerada uma das maiores operações de segurança do estado, a Operação Verão 2025 mobiliza mais de 9.200 agentes em ações ostensivas e preventivas, com reforço no policiamento local. As ações começaram no dia 28 de junho e seguem até 4 de agosto.

A iniciativa conta com servidores da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, além de órgãos estaduais como Artran, Adepará e Ideflor-Bio, Guardas Municipais e instituições federais, como a Capitania dos Portos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias