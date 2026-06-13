Terceira noite do Parárraiá leva milhares a shows e apresentações no Mangueirão

Com shows nacionais, apresentações de quadrilhas juninas e esquema integrado de segurança, programação da sexta-feira do maior São João da Amazônia celebrou a cultura popula

Diversão, cultura e grandes apresentações marcaram a terceira noite do Parárraiá 2026, realizada ontem, sexta-feira, 1), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Consolidado como o maior São João da Amazônia, o evento reuniu público de diferentes idades para acompanhar os shows de Alok, Manu Batidão, Patrick Costa e Jonas Esticado, além das apresentações de quadrilhas juninas, que levaram tradição, emoção e identidade cultural ao palco.

Em clima de São João e também de Dia dos Namorados, muitos visitantes aproveitaram a programação para transformar a noite em um momento especial ao lado de familiares, amigos e pessoas queridas. Entre encontros, registros e passeios pelos espaços do evento, o ambiente foi marcado por celebração, convivência e valorização da cultura popular.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show de Alok, que combinou música, jogos de luzes e um espetáculo com drones sincronizados. Durante a apresentação, o céu do evento recebeu formações que homenagearam símbolos paraenses, como a bandeira do Pará, a dos clubes Remo e Paysandu, o Ver-o-Peso e o símbolo do Parárraiá, ampliando a experiência visual e transformando o espaço em um grande palco a céu aberto.

Entre os participantes, Suzana Paixão comemorou a data ao lado do marido, Maurício Oliveira, com quem é casada há 15 anos.

“Para nós, não havia forma melhor de comemorar essa data. São 15 anos juntos e viver esse momento torna tudo ainda mais especial. A expectativa pelo show do Alok era enorme e a noite foi inesquecível. Está tudo muito bonito”, contou.

Desde a abertura dos portões, o público ocupou os diferentes ambientes do Parárraiá. Enquanto milhares de pessoas acompanhavam as atrações do palco principal, outras aproveitaram a estrutura do evento, visitaram os espaços temáticos e experimentaram a diversidade gastronômica da praça de alimentação.

Programação promove inclusão e momentos em família

Para quem participou da programação, o Parárraiá representa mais do que entretenimento: é um espaço de convivência, fortalecimento das tradições e promoção de experiências para diferentes públicos.

Daniela Teixeira esteve no evento acompanhada da filha, Suellem Lobato, de 26 anos, pessoa com deficiência, para assistir ao show de Manu Batidão.

“A Suellem é muito fã da Manu e viemos especialmente para esse show. Este já é o nosso terceiro ano no Parárraiá e sempre participamos quando temos a oportunidade de viver esse momento com segurança e acessibilidade. Ter um espaço onde ela consegue aproveitar a programação com tranquilidade faz toda a diferença”, destacou.

Quadrilhas reforçam a tradição junina

Mantendo viva uma das principais manifestações culturais do período junino, as apresentações das quadrilhas levaram cor, música e coreografias ao público, valorizando a tradição e emocionando os espectadores.

Representando a quadrilha junina Ne&Ra, que atua há 12 anos no movimento junino e participou pela primeira vez do Parárraiá, os diretores e coreógrafos Netto Chaves e Rafael Feitosa celebraram a oportunidade de integrar a programação.

“Somos apaixonados pela cultura junina e trabalhamos para realizar o sonho das mulheres que fazem parte da quadrilha. No ano passado estávamos aqui no meio do público e, hoje, subir ao palco do maior São João da Amazônia é uma emoção difícil de descrever. Foi um momento muito especial”, afirmou Netto.

Para Rafael Feitosa, a participação representa também o reconhecimento de um trabalho construído ao longo dos anos.

“Ver esse grupo ocupando um espaço como esse mostra que vale a pena acreditar na cultura e continuar levando esse trabalho adiante. Estar aqui pela primeira vez é uma conquista que ficará marcada para todos nós”, completou.

Estrutura integrada garantiu segurança durante a programação

Para assegurar que o público aproveitasse a programação com tranquilidade, o evento contou com um esquema especial envolvendo mais de 700 agentes das forças de segurança e órgãos parceiros.

A operação reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e demais instituições envolvidas na ação integrada.

Antes mesmo da abertura dos portões, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) iniciou o monitoramento das áreas internas e do entorno do complexo esportivo, com apoio do Centro de Comando e Controle Operacional (CCCO).

Como reforço tecnológico, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) utilizou o drone Matrice 400, equipado com câmera de alta tecnologia e sensor infravermelho, ampliando o monitoramento aéreo e o suporte às equipes em solo. Durante as rondas preventivas, os agentes também utilizaram o sistema IMEIGuard, ferramenta que permite consultas rápidas sobre a situação de aparelhos celulares, fortalecendo o combate aos crimes patrimoniais.

O tenente-coronel Denison Cavalcante, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), destacou a atuação integrada das forças de segurança.

“Mais de 700 agentes atuaram não apenas na área do evento, mas também em todo o entorno do Mangueirão, com foco em garantir segurança, mobilidade e respostas rápidas às ocorrências. Todo o monitoramento foi coordenado pelo Centro Integrado de Comando e Controle, com apoio de tecnologias como câmeras fixas e o drone operado pelo Graesp, equipado com sensor infravermelho para reforçar o acompanhamento da chegada e circulação do público durante toda a programação”, ressaltou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias