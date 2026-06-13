Vacinação antirrábica gratuita está disponível em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), disponibiliza vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos durante toda a semana em diferentes pontos da cidade. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer a prevenção contra a raiva, uma doença grave que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.

A vacinação anual é a principal forma de proteção contra a doença e desempenha papel fundamental nas ações de saúde pública e controle de zoonoses. O serviço é destinado a animais que ainda não receberam a dose anual da vacina antirrábica.

Para facilitar o acesso dos tutores, a vacinação é oferecida de segunda a sexta-feira em unidades da rede municipal veterinária e também em um trailer itinerante, ampliando o alcance da ação em diferentes regiões da capital.

ONDE VACINAR

Os tutores podem procurar os seguintes pontos de atendimento:

Clínica Veterinária Municipal

Av. Marquês de Herval, 276

Atendimento: das 8h às 16h

Hospital Veterinário Municipal

Av. José Bonifácio, 578

Atendimento: das 8h às 16h

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Rodovia Augusto Montenegro, s/n

Atendimento: das 8h às 16h

Trailer Itinerante da Sepda

Av. Bernardo Sayão, 3224

Atendimento: das 8h às 14h

ATENDIMENTO ACESSÍVEL

Não é necessário apresentar documentação para garantir a vacinação. O serviço é gratuito e está disponível para todos os tutores que desejam proteger seus animais contra a raiva.

Além do atendimento permanente ao longo da semana, a iniciativa conta com estrutura especializada da rede municipal veterinária e com uma unidade móvel, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao serviço.

Proteção para animais e pessoas

A ampliação da vacinação antirrábica contribui para reduzir o risco de circulação do vírus no município, proteger a saúde dos animais e evitar a transmissão da doença para seres humanos.

Com a oferta contínua da vacina em diferentes pontos da cidade, a Prefeitura de Belém reforça o compromisso com o bem-estar animal, a prevenção de zoonoses e a promoção da saúde pública.

Fonte e imagens: Agência Belém