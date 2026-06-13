Vacinação antirrábica gratuita está disponível em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), disponibiliza vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos durante toda a semana em diferentes pontos da cidade. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer a prevenção contra a raiva, uma doença grave que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.
A vacinação anual é a principal forma de proteção contra a doença e desempenha papel fundamental nas ações de saúde pública e controle de zoonoses. O serviço é destinado a animais que ainda não receberam a dose anual da vacina antirrábica.
Para facilitar o acesso dos tutores, a vacinação é oferecida de segunda a sexta-feira em unidades da rede municipal veterinária e também em um trailer itinerante, ampliando o alcance da ação em diferentes regiões da capital.
ONDE VACINAR
Os tutores podem procurar os seguintes pontos de atendimento:
Clínica Veterinária Municipal
Av. Marquês de Herval, 276
Atendimento: das 8h às 16h
Hospital Veterinário Municipal
Av. José Bonifácio, 578
Atendimento: das 8h às 16h
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
Rodovia Augusto Montenegro, s/n
Atendimento: das 8h às 16h
Trailer Itinerante da Sepda
Av. Bernardo Sayão, 3224
Atendimento: das 8h às 14h
ATENDIMENTO ACESSÍVEL
Não é necessário apresentar documentação para garantir a vacinação. O serviço é gratuito e está disponível para todos os tutores que desejam proteger seus animais contra a raiva.
Além do atendimento permanente ao longo da semana, a iniciativa conta com estrutura especializada da rede municipal veterinária e com uma unidade móvel, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao serviço.
Proteção para animais e pessoas
A ampliação da vacinação antirrábica contribui para reduzir o risco de circulação do vírus no município, proteger a saúde dos animais e evitar a transmissão da doença para seres humanos.
Com a oferta contínua da vacina em diferentes pontos da cidade, a Prefeitura de Belém reforça o compromisso com o bem-estar animal, a prevenção de zoonoses e a promoção da saúde pública.
Fonte e imagens: Agência Belém