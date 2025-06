Titular do Palmeiras será desfalque nas quartas de final do Mundial

Gustavo Gómez levou dois cartões amarelos no jogo deste sábado (28), contra o Botafogo, e acabou expulso

Ana Cristina Schwambach, da CNN

O Palmeiras comemora a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, mas já sabe que terá um desfalque de peso para a próxima fase da competição.

Durante a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo neste sábado (28), pelas oitavas, Gustavo Gómez levou cartão amarelo aos 39 minutos do primeiro tempo por falta em Allan. Esse foi o segundo amarelo do zagueiro na competição, portanto ele já estaria fora das quartas de final por suspensão automática.

Mas não parou por aí. Gómez ainda foi expulso do jogo. Aos 11 minutos da segunda etapa, levou o segundo cartão amarelo no jogo por falta em Alexander Barboza e, consequentemente, o vermelho.

Suspensão e cartões zerados

Neste Mundial de Clubes, um jogador ou membro da comissão técnica será suspenso automaticamente da partida seguinte após acumular dois cartões amarelos.

Os cartões amarelos são zerados após os jogos das quartas de final do Mundial. Ou seja, serão cinco jogos (três na fase de grupos, um nas oitavas e um nas quartas) para que os times fiquem de olhos bem abertos para não perderem peças importantes.

Quartas de final

O Palmeiras volta a campo no Mundial para as quartas de final na próxima sexta-feira (4) no mesmo estádio em que disputou as oitavas, o Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida será às 22h (horário de Brasília) e o adversário será definido ainda neste sábado (28).

Quem avançar do confronto entre Benfica e Chelsea, que começa às 17h, encara a equipe brasileira na próxima fase.