Botafogo encerra campanha no Mundial de Clubes com premiação milionária

Glorioso se despede do Mundial de Clubes com derrota para o Palmeiras, neste sábado (28), pelas oitavas de final

Matheus Dantas, da Itatiaia

O Botafogo encerrou sua participação no Mundial de Clubes neste sábado (28), com a derrota para o Palmeiras nas oitavas de final. A campanha no torneio garantiu uma premiação milionária para o Glorioso. O clube receberá mais de 26 milhões de dólares em prêmio a receber da Fifa.

O Botafogo avançou como segundo lugar do Grupo B, considerado a “chave da morte”. Além do Glorioso, o PSG classificou-se, e Atlético de Madrid e Seattle Sounders foram eliminados.

A presença na fase de grupos garantiu 15,21 milhões de dólares aos clubes sul-americanos. Com a classificação para as oitavas de final, o Botafogo somou mais 7,5 milhões de dólares.

Além disso, o Glorioso embolsa mais 2 milhões de dólares por cada vitória no Grupo B, chegando ao montante de 26,71 milhões de dólares, cerca de R$ 146,5 milhões na cotação atual.

Agora, a delegação alvinegra retorna ao Brasil. O elenco terá um período de folga e retornará às atividades visando as disputas da Série A, Libertadores e Copa do Brasil no segundo semestre.

Premiação por fases no Mundial de Clubes:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

Semifinais: 21 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares

Valores por participação no Mundial de Clubes:

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Vitor Silva/Botafogo