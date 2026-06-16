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Torcedores de Argentina e Argélia brigam na Times Square antes de estreia na Copa

Confusão ocorreu na noite de segunda-feira (15); seleções se enfrentam hoje pelo Grupo J em Kansas City.

O clima de Copa do Mundo acabou extrapolando as quatro linhas e terminou em confusão na noite de segunda-feira (15). Torcedores de Argentina e Argélia se envolveram em uma briga generalizada em plena Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York.

O confronto aconteceu justamente na véspera do duelo entre as duas seleções, que marcam a estreia do Grupo J do torneio mundial.

O Confronto e a Intervenção Policial

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento exato do tumulto. O que começou como uma provocação verbal logo evoluiu para uma confusão generalizada, com torcedores discutindo e trocando socos no meio da avenida.

A polícia local de Nova York precisou agir rapidamente para intervir, conter os ânimos e separar os envolvidos. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos graves ou detenções.

Situação no Grupo J

A partida entre argentinos e argelinos está cercada de grande expectativa, e o episódio em Nova York elevou ainda mais a voltagem para o confronto. Confira os detalhes da chave:

  • Integrantes do Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia.
  • Onde assistir ao jogo: O duelo acontece nesta terça-feira (16), às 22h (horário de Brasília).
  • Palco do jogo: As seleções se enfrentam no estádio Arrowhead, em Kansas City.

Nota: Espera-se que o esquema de segurança seja reforçado tanto dentro quanto no entorno do estádio em Kansas City para garantir que a rivalidade permaneça apenas na festa das arquibancadas.

Reprodução/ X/ @Tarik_Talk

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