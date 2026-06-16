Palmilha comestível? Grife de luxo Jimmy Choo lança sandália com doce de gelatina

Em parceria com artista culinária, marca britânica inova no mercado da moda com guloseimas feitas sob medida que se encaixam perfeitamente nos calçados.

A grife britânica Jimmy Choo decidiu inovar de uma forma inusitada e saborosa ao lançar sua nova coleção de verão, a Jelly Drop. A marca apostou na tendência dos “sapatos de gelatina”, trazendo uma estética divertida e transparente para a estação mais quente do ano. No entanto, o grande diferencial ficou por conta de uma colaboração exclusiva com a artista culinária Alice Malaret, que transformou o conceito do calçado em um doce de verdade: uma palmilha comestível feita de gelatina.

Inspirada no modelo Jelly Drop 50, Malaret desenvolveu gummies (doces de goma/gelatina) que se encaixam com precisão matemática no formato da palmilha da sandália. Segundo a artista, a ideia central foi brincar com as características marcantes do próprio material do calçado, criando algo que fosse simultaneamente transparente, brilhante e elástico.

Cores, Sabores e Embalagem Exclusiva

Para que a experiência visual e gastronômica fosse completa, os sabores das gelatinas foram harmonizados diretamente com as três cores que dão identidade à nova coleção da grife:

Framboesa azul

Flor de laranjeira cinza cintilante

Laranja amarga

O padrão de textura esculpido nos doces foi totalmente baseado no desenho da sola da sandália. Para selar a parceria de luxo, as palmilhas comestíveis são apresentadas ao público em caixas alaranjadas personalizadas que estampam o nome da Jimmy Choo e da artista culinária.

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