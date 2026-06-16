Ufra abre inscrições para 441 vagas gratuitas em 42 cursos pelo Sisu+

Prazo segue até o dia 19 de junho para os campi de Belém e do interior; candidatos podem usar notas do Enem dos últimos três anos.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) iniciou, na segunda-feira (15), o período de inscrições para o Sisu+ 2026. Trata-se de uma etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada que está ofertando 441 vagas para preencher posições remanescentes em 42 cursos de graduação da instituição.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Parauapebas, Paragominas e Tomé-Açu. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas até o dia 19 de junho, diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Como funciona o Sisu+?

O Sisu+ não se configura como um novo processo seletivo, mas sim como uma continuação da seleção nacional. O objetivo principal é ocupar as vagas que sobraram após o encerramento das chamadas regulares e do período da lista de espera oficial.

Para concorrer a uma das 441 vagas da Ufra, o candidato deve cumprir os seguintes critérios:

Ter se inscrito originalmente no Sisu 2026;

Utilizar a nota do Enem de uma das últimas três edições;

Não ter zerado a prova de redação do Enem;

Não ter realizado o exame na condição de treineiro.

Atenção: Os estudantes que foram aprovados na chamada regular deste ano, mas acabaram perdendo o prazo ou optando por não realizar a matrícula, também estão autorizados a disputar as vagas nesta fase complementar.

Cursos com maior oferta de vagas

As vagas remanescentes abrangem quase a totalidade da grade da universidade, com destaque para áreas de tecnologia, ciências agrárias e saúde. Os cursos com maior volume de oportunidades nesta chamada são:

Campus Capitão Poço: Computação, Engenharia Florestal e Ciências Biológicas.

Computação, Engenharia Florestal e Ciências Biológicas. Campus Belém: Agronomia, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis.

Agronomia, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. Campus Parauapebas: Enfermagem e Engenharia Florestal.

A única graduação da instituição que ficou completamente fora do Sisu+ foi o curso de Letras – Língua Portuguesa, ofertado no campus de Tomé-Açu, pelo fato de ter alcançado 100% de ocupação de suas vagas nas etapas anteriores do processo seletivo.

Cronograma do Sisu 2026

15 a 19/06: inscrições.

24/06: resultado da chamada regular.

24 a 26/06: manifestação de interesse na lista de espera.

A partir de 30/06: matrícula.

Confira os cursos ofertados por campus:

Belém

Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Biológicas; Computação (Licenciatura); Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; Gestão de Agronegócio; Letras – Libras; Letras – Língua Portuguesa; Medicina Veterinária; Pedagogia; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Capanema

Administração; Agronomia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental e Sanitária.

Capitão Poço

Agronomia; Biologia (Bacharelado); Computação (Licenciatura); Engenharia Florestal; e Sistemas de Informação

Paragominas

Administração; Agronomia; Ciências Contábeis; Engenharia Florestal; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Parauapebas

Administração; Agronomia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Engenharia de Produção; e Zootecnia

Tomé-Açu

Administração; Biologia (Licenciatura); Ciências Contábeis; e Engenharia Agrícola.

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