Vídeo: 120 horas na montanha; como Roberto Tomaz sobreviveu no ponto mais alto do Sul do Brasil

Jovem foi encontrado vivo após sumir na última quinta (1º); entenda o que falta esclarecer sobre o trajeto e o sumiço.

Após 120 horas de incertezas, o jovem Roberto Farias Tomaz foi localizado na manhã desta segunda-feira (5). Ele havia desaparecido no dia 1º de janeiro, enquanto descia o Pico Paraná — o ponto mais alto do Sul do Brasil, com 1.877 metros de altitude. O rapaz conseguiu chegar por conta própria a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, onde pediu ajuda.

O Desaparecimento: O Primeiro Nascer do Sol de 2026

Roberto e uma amiga iniciaram a trilha no dia 31 de dezembro com o objetivo de ver o primeiro amanhecer do ano no cume da montanha. Após o descanso, os dois iniciaram a descida por volta das 6h30 da manhã de quinta-feira (1º), integrados a um grupo de montanhistas.

A separação ocorreu em um ponto anterior ao primeiro acampamento da base. Relatos indicam que Roberto já apresentava sinais de mal-estar antes de se perder do grupo. O alerta foi dado pelo analista jurídico Fabio Sieg Martins, que ao chegar ao acampamento base, percebeu que apenas a amiga de Roberto estava na barraca. “Bateu o desespero. Fiz a ligação para o Corpo de Bombeiros assim que consegui sinal de celular”, relatou Fabio.

Foto: Corpo de Bombeiros

A Operação de Resgate

As buscas mobilizaram uma força-tarefa de mais de 500 pessoas, incluindo:

Equipes do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático);

(Grupo de Operações de Socorro Tático); Voluntários e corredores de montanha do CPM (Clube Paranaense de Montanhismo);

(Clube Paranaense de Montanhismo); Montanhistas especializados do Cosmo.

O Corpo de Bombeiros explicou que a estratégia foi dificultada pelo fato de Roberto estar em movimento, o que obrigou as equipes a repetirem varreduras em áreas já vistoriadas.

Sobrevivência e Estado de Saúde

Roberto caminhou cerca de 20 quilômetros pela mata densa até encontrar socorro. Em um vídeo gravado logo após ser localizado, o jovem tranquilizou a família: “Estou cheio de roxos e perdi meus óculos, mas estou bem”. Ele foi encaminhado ao hospital de Antonina com escoriações leves e para exames de rotina.

Investigação Policial

A Polícia Civil do Paraná acompanha o caso desde sábado (3). O delegado Glaison Lima Rodrigues já ouviu a amiga que acompanhava o jovem e outros montanhistas. Até o momento, o caso é tratado estritamente como desaparecimento, sem indícios de crime.

O que falta esclarecer?

Apesar do alívio pelo resgate, a polícia e as autoridades de segurança ainda buscam respostas para perguntas fundamentais:

O motivo do mal-estar: O que causou a desorientação inicial do jovem?

O que causou a desorientação inicial do jovem? Estratégia de sobrevivência: Como ele se protegeu do frio e se alimentou durante as 120 horas na mata?

Como ele se protegeu do frio e se alimentou durante as 120 horas na mata? A rota do desaparecimento: Em que momento exato ele saiu da trilha principal e por que não conseguiu retornar ao caminho sinalizado?

Roberto deverá prestar depoimento formal nos próximos dias para detalhar sua versão dos fatos e ajudar a encerrar o inquérito.