Vídeo: Ônibus da linha Outeiro–São Brás é perseguido e atacado em Belém

Motociclistas cercaram o veículo e arremessaram pedras e madeiras contra as janelas; passageiros viveram momentos de pânico.

A noite deste domingo (4) foi marcada por cenas de guerra e desespero para os passageiros de um ônibus da linha Outeiro–São Brás. O coletivo, que realizava o trajeto com um grande número de pessoas a bordo, foi alvo de uma emboscada e perseguição por motociclistas em plena via pública no distrito de Belém.

Cerco e Pânico

De acordo com relatos de quem estava no local, o ônibus foi cercado por três motocicletas, cada uma com dois ocupantes. Durante a perseguição, os agressores arremessaram pedras e pedaços de madeira contra o veículo. Os estilhaços de vidro e os fortes impactos na lataria causaram correria e pânico no interior do coletivo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o clima de terror: nos vídeos, passageiros aparecem agachados no corredor tentando se proteger, enquanto gritos de desespero e pedidos para que o motorista não parasse o veículo dominam o áudio.

Vítimas Inocentes

As testemunhas indicam que os agressores seriam integrantes de torcidas organizadas que buscavam membros de grupos rivais supostamente presentes no ônibus. No entanto, o ataque atingiu indiscriminadamente passageiros comuns — trabalhadores e famílias que não tinham qualquer ligação com o conflito.

Investigação

Apesar da gravidade do episódio e da ampla divulgação das imagens, a Polícia Civil informou que, até a manhã desta segunda-feira (5), não houve o registro oficial da ocorrência em delegacias da área. As autoridades reforçam a importância de que as vítimas ou representantes da empresa de ônibus formalizem o boletim de ocorrência para que as câmeras de segurança da via e do coletivo possam ser utilizadas na identificação dos criminosos.