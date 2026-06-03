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Vídeo: A matemática do julgamento; Luciana Gimenez reflete sobre as chances de estarmos errados sobre o próximo

Apresentadora propõe uma análise lógica sobre o hábito de apontar o dedo e alerta: “A gente não gosta de errar”.

A apresentadora Luciana Gimenez usou suas redes sociais para trazer uma reflexão sincera e baseada em uma lógica simples sobre o hábito de apontar o dedo para os outros: a “matemática da vida”.

“Se você parar pra pensar na matemática da vida, quando você olha pra alguém e julga essa pessoa, você tem 50% de chances de estar errado”, pontuou Luciana logo no início do vídeo publicado.

Para a apresentadora, a própria aversão humana ao erro deveria ser um motivo suficiente para as pessoas controlarem seus comentários. “É matemática, 50 de estar certo, 50 de estar errado. E a gente não gosta de errar, né? Por isso que julgamentos a gente tem que deixar de lado”, declarou ao concluir o raciocínio inicial.

O Peso do Julgamento na Pele

Para ilustrar como as suposições alheias podem ser dolorosas e destrutivas, Luciana compartilhou sua própria experiência de vida, relembrando um dos períodos de maior exposição de sua trajetória: a gravidez de seu filho Lucas, fruto do relacionamento com o astro do rock Mick Jagger.

Na época, a apresentadora foi alvo de uma enxurrada de boatos e teorias criadas pelo público e pela mídia. Ela aproveitou o desabafo para desmentir, anos depois, o que foi replicado sobre a sua história.

“Quando eu fiquei grávida do meu filho Lucas, as pessoas julgaram muito o que elas achavam que era correto, o que elas acharam que era história. E aí eu falo para vocês: não procede metade do que falaram de mim”, disparou.

Com o relato, Luciana Gimenez reforça que a maior parte dos julgamentos que fazemos na internet ou no cotidiano é baseada em narrativas incompletas e falsas, deixando um alerta para que a empatia prevaleça antes de qualquer conclusão precipitada.

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