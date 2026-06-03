Vídeo: “Muito Lindo!”; Marina Sena vai ao delírio com novo cabelo de Juliano Floss

Cantora surpreendeu o namorado com flores e aprovou a mudança para o ruivo: “Olha que lindo, meu Deus!”.

Pouco mais de um mês após conquistar o terceiro lugar na final do BBB 26, o dançarino Juliano Floss decidiu que era o momento de deixar para trás o visual que o acompanhou durante o confinamento. Conhecido pelos fios platinados que chamaram a atenção do público e geraram curiosidade sobre como manter a cor dentro do reality, o catarinense surgiu com um visual totalmente renovado: agora ele está ruivo.

A mudança foi revelada na noite desta terça-feira (2), durante um evento em São Paulo. A transição começou a ser preparada na segunda-feira (1), quando Juliano usou seu perfil no Instagram para interagir com os seguidores e pedir sugestões de cores, afirmando que já era hora de “superar” o cabelo antigo após três meses com o mesmo estilo.

Reação de Marina Sena

Um dos momentos mais marcantes da transformação foi o encontro de Juliano com sua namorada, a cantora Marina Sena. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a reação entusiasmada da artista ao ver o novo tom de cabelo do companheiro.

“Meu amor, você está muito lindo! Olha que lindo, meu Deus!”, exclamou Marina, enquanto pulava de alegria e segurava um buquê de flores em tons de laranja, combinando com o novo visual do dançarino.

Do Platinado ao Ruivo

A trajetória capilar de Juliano Floss sempre foi pauta entre seus fãs. Durante o Big Brother Brasil, a manutenção de seus fios platinados foi tão comentada que o gshow chegou a entrevistar seu barbeiro, Heyttor Suzuki, para entender os cuidados com o corte e a cor do influenciador. Agora, com a nova coloração, o ex-brother inicia uma nova fase estética fora da casa mais vigiada do Brasil.