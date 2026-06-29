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Vídeo: A pedido de Zoe, Sabrina Sato e Nicolas Prattes realizam chá revelação intimista

A apresentadora confessou que não planejava fazer o evento, mas cedeu após a filha de 7 anos pesquisar ideias e organizar a celebração toda em branco.

O amor está em festa! Sabrina Sato (44) e Nicolas Prattes (29) reuniram a família neste domingo (28) para celebrar o chá revelação do primeiro bebê do casal. Com uma celebração intimista realizada na própria casa dos artistas, o evento teve uma decoração toda trabalhada no branco — cor que também ditou o dress code dos looks dos futuros papais.

O evento, na verdade, só aconteceu por causa de um pedido muito especial: Zoe, de 7 anos. A filha de Sabrina revelou que está torcendo pela chegada de um irmãozinho e foi a grande mente criativa por trás da comemoração.

O “Não” que virou “Sim” por causa de Zoe

No sábado (27), Sabrina usou as redes sociais para confessar, em tom bem-humorado, que nunca esteve em seus planos realizar um evento desse tipo. Porém, o poder de persuasão da filha mais velha falou mais alto.

“A Zoe teve ideias, ela pesquisou, assistiu vídeos e quer fazer chá revelação. Então vamos fazer, né? Eu, que sempre falei que não ia fazer essas coisas, vou ter que fazer”, brincou a apresentadora nos stories.

Detalhes da Celebração

A vovó coruja Giselle De Prattes, mãe de Nicolas, foi uma das responsáveis por acalmar a curiosidade dos fãs ao compartilhar detalhes da festa. “Que dia mais lindo”, escreveu ela ao mostrar a mesa principal.

  • Os Doces: Uma mesa farta recheada de cupcakes decorados, pirulitos personalizados e um imponente bolo de três andares.
  • A Decoração: Todo o ambiente seguiu uma paleta minimalista e delicada na cor branca, enfeitado com flores, balões e pequenos sapatinhos de bebê.

O anúncio oficial da gestação aconteceu na última segunda-feira (22), por meio de um vídeo emocionante narrado por Zoe — que é fruto do antigo relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle, terminado em 2023. Agora, a família se prepara radiante para dar as boas-vindas ao novo integrante.

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