Vídeo: Viih Tube chora ao provar vestido de noiva pela primeira vez e brinca com a mãe; “Tomara que não case 10 vezes”

No terceiro episódio do ‘Diário da Noiva’, ex-BBB mostra bastidores da busca pelo look ideal para o casamento com Eliezer e revela por que escolheu o mês de agosto.

No terceiro episódio da série “Diário da Noiva”, publicado na última quarta-feira (24), Viih Tube compartilhou com os seguidores um dos momentos mais aguardados de qualquer noiva: a busca pelo vestido perfeito. Após definir o local do evento e responder dúvidas dos fãs ao lado de Eliezer nos capítulos anteriores, a influenciadora abriu os bastidores da sua primeira prova de roupas.

Nas redes sociais, a ex-BBB não escondeu a ansiedade e a emoção com a nova fase:

“Tô oficialmente naquela fase em que tudo começa a ficar mais real… No episódio de hoje, vocês vão me acompanhar em uma missão muito especial: encontrar o vestido perfeito. E juro, eu não imaginava que seria tão emocionante viver esse momento.”

Do zero e com torcida especial

A prova dos modelos foi realizada no dia 14 de janeiro e marcou a primeira vez na vida em que Viih se viu vestida de noiva. Curiosamente, ela revelou que foi para a loja sem nenhuma ideia predefinida do que queria usar. “Sou uma noiva que nunca se viu como noiva, então vai ser uma coisa do zero”, afirmou antes de começar os testes.

Para ajudar na missão, a influenciadora montou um time de peso e cheio de afeto:

A filha Lua , de 3 anos;

, de 3 anos; A mãe, a cunhada, a tia e uma de suas melhores amigas.

Durante as trocas, a emoção tomou conta do provador. Ao ver a filha pronta para o altar, a mãe de Viih Tube foi às lágrimas. Sempre bem-humorada, a noiva quebrou o clima de choro com uma piada que fez todas caírem na gargalhada: “Tomara que eu não case 10 vezes igual a você, né?”.

Além dos modelos tradicionais para a cerimônia religiosa, o episódio também mostrou as opções que a ex-BBB avaliou para curtir a pista de dança durante a festa.

Casamento em agosto: “O nosso mês”

Juntos há quatro anos, Viih Tube e Eliezer revelaram recentemente, em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, que a cerimônia oficial já tem data marcada para agosto. O casal explicou que preferiu esperar os filhos crescerem um pouco para realizar o evento, e que os planos mudaram de formato após a chegada do segundo bebê. “A mesma regra da Lua, agora a gente tem dois”, brincou Eliezer sobre a participação dos pequenos na cerimônia.

A escolha de agosto não foi por acaso. “É o mesmo mês em que ele me pediu em namoro, que depois ele me pediu em casamento e é o meu aniversário. Agosto é o nosso mês”, explicou a influenciadora.

O Pedido de Casamento Surpresa

Viih também relembrou o divertido e emocionante pedido formal feito pelo empresário. Aproveitando o aniversário da amada, Eliezer comprou as alianças e colocou a pequena Lua para fazer a entrega do pacote.

A estratégia quase confundiu a noiva: “Eu achei que era um presente de aniversário, e não um pedido de casamento. Ela veio com a aliança e eu não entendi. ‘Ah, você está me dando uma joia de aniversário’”, recordou Viih, que logo depois entendeu a surpresa e disse o tão esperado “sim”.