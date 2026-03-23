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SEGURANÇA

Vídeo: Acidente envolvendo moto, caminhão e criança é registrado na entrada de Benfica, na Grande Belém

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (23), na entrada de Benfica, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. Entre os envolvidos, há uma criança, o que aumentou a preocupação de quem passava pelo local no momento do acidente.

Equipes de atendimento foram acionadas e devem realizar os primeiros socorros, além dos procedimentos de segurança na área.

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