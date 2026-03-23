Vídeo: Engavetamento com pelo menos cinco veículos causa transtornos na Avenida Independência, em Belém

Um engavetamento envolvendo no mínimo cinco veículos foi registrado nesta segunda-feira na Avenida Independência, em Belém, na área sob o Elevado da Mário Covas.

De acordo com as informações repassadas, a ocorrência resultou apenas em danos materiais, sem registro de feridos.

O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local e provocou transtornos no trânsito da região.