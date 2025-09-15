segunda-feira, setembro 15, 2025
Vídeo: alergia inusitada impede Sofia Vergara de ir ao Emmy

Sofia Vergara, aclamada por seus papéis em Modern Family e Griselda, teve uma ausência inesperada no Emmy Awards 2025 no último domingo, dia 14 de setembro. A atriz, que seria uma das apresentadoras da cerimônia, precisou cancelar sua participação por um motivo inusitado: uma alergia ocular severa.

Vergara compartilhou em suas redes sociais fotos do seu rosto inchado e dela sendo atendida por médicos no hospital. “Não fui ao Emmys, mas fui ao hospital. Desculpem, tive de cancelar! A alergia mais louca aos olhos logo antes de entrar no carro!”, escreveu ela.

O contratempo causou a falta da estrela em um dos eventos mais importantes da televisão, mostrando que imprevistos acontecem até mesmo com as celebridades.

