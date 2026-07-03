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Vídeo: Ancelotti diz que Neymar está pronto para atuar os 90 minutos e destaca importância do camisa 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que Neymar está fisicamente preparado para atuar durante os 90 minutos de uma partida e ressaltou a importância do atacante para a equipe.

Durante entrevista, o treinador elogiou a qualidade técnica e o perfil do camisa 10, destacando sua contribuição dentro e fora de campo.

“Ele tem a qualidade, é uma pessoa humilde. Estou muito contente com ele.”, afirmou Ancelotti.

A declaração reforça a confiança da comissão técnica na recuperação e no papel de Neymar para a sequência da campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Reprodução/Redes Sociais

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