Vídeo: Ancelotti diz que Neymar está pronto para atuar os 90 minutos e destaca importância do camisa 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que Neymar está fisicamente preparado para atuar durante os 90 minutos de uma partida e ressaltou a importância do atacante para a equipe.
Durante entrevista, o treinador elogiou a qualidade técnica e o perfil do camisa 10, destacando sua contribuição dentro e fora de campo.
“Ele tem a qualidade, é uma pessoa humilde. Estou muito contente com ele.”, afirmou Ancelotti.
A declaração reforça a confiança da comissão técnica na recuperação e no papel de Neymar para a sequência da campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Reprodução/Redes Sociais