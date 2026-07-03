Vídeo: Vampeta critica folga da Seleção Brasileira durante a Copa e revela rotina dos jogadores

O ex-jogador e comentarista Vampeta afirmou que os atletas da Seleção Brasileira estão recebendo até dois dias de folga para dormir fora da concentração durante a disputa da Copa do Mundo.

Durante sua participação em um programa esportivo, Vampeta comparou a rotina da atual equipe com a da época em que defendia a Seleção.

“O Brasil jogou contra o Japão e os jogadores se apresentaram um dia e meio depois. 36 horas depois. A gente tinha de 3, 4 horas”, declarou.

A fala repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores. Enquanto alguns consideram que o descanso faz parte do planejamento da comissão técnica, outros defendem que a concentração deve ser mantida durante toda a competição.

Reprodução/Redes Sociais