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SEGURANÇA

Vídeo: Confusão é registrada em conveniência no município de Altamira, no Pará

Uma confusão foi registrada em uma conveniência localizada no município de Altamira, no sudoeste paraense.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do tumulto no estabelecimento conhecido como “Brigadeiro”, chamando a atenção de quem estava no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação da briga nem sobre possíveis feridos.

O caso repercutiu entre moradores da região e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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