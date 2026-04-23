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Vídeo: Briga entre mulheres é registrada no mercado municipal de Bragança durante chuva

Uma briga entre mulheres foi registrada no mercado municipal de Bragança, no nordeste do Pará, em meio à chuva.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões e a movimentação no local. Segundo relatos informais, a confusão teria sido motivada por questões pessoais envolvendo um terceiro indivíduo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a atuação das autoridades.

O caso repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção de moradores da região.

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