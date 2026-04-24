Vídeo: Criminoso tenta furtar mercadorias na Feira da 8 de Maio, em Icoaraci

Um homem tentou furtar mercadorias de um comerciante na Feira da 8 de Maio, localizada em Icoaraci, distrito de Belém, no início da tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações, o caso aconteceu em um momento de pouca movimentação no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito se aproxima da banca e tenta levar os produtos, aproveitando a aparente ausência do responsável.

No entanto, a ação foi interrompida quando o proprietário percebeu a tentativa de furto e surpreendeu o criminoso.