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Gratuito: Confira a programação das Usinas da Paz para o Dia da Dança no Theatro da Paz

O palco suntuoso do Theatro da Paz será ocupado pela força e pelo talento das comunidades paraenses na próxima quarta-feira (29). Em celebração ao Dia Internacional da Dança, o projeto “Do Território ao Palco: Usinas da Paz em Dança” levará grupos formados nas Usinas da Paz para duas sessões especiais, às 16h e às 19h.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Pará através da Secult e da Seac, faz parte do programa TerPaz e busca democratizar o acesso a um dos teatros mais importantes do Brasil, transformando a trajetória de jovens artistas da periferia.

Potência Artística e Inclusão Social

O evento reunirá grupos de diversos territórios, incluindo Cabanagem, Benguí, Guamá, Terra Firme, Icoaraci e Jurunas/Condor, além de representantes de Ananindeua, Marituba, Benevides e Castanhal. Para o secretário de Cultura, Bruno Chagas, a ação reconhece a arte que emerge das comunidades:

“Levar esses grupos ao palco do Theatro da Paz é reconhecer a potência artística que emerge dos territórios e fortalecer o vínculo entre a população e os nossos equipamentos culturais históricos”, afirma Chagas.

Com 27 unidades em funcionamento, o TerPaz é hoje o maior programa integrado de cidadania da América Latina, utilizando a arte como ferramenta estratégica de transformação social e revelação de talentos.

Novos Horizontes para a Juventude

Para muitos dos participantes, esta será a primeira vez pisando no palco de uma casa de espetáculos centenária. Gustavo Lima, coordenador cultural da UsiPaz Cabanagem, destaca que a experiência vai muito além do aplauso: ela gera pertencimento e abre caminhos profissionais.

“A experiência pode transformar perspectivas, incentivando a dança como possibilidade de formação e até de carreira. É uma oportunidade significativa de vivenciarem esse espaço e projetarem novos caminhos”, completa Lima.

Programação Gratuita

Celebrado mundialmente em 29 de abril, o Dia Internacional da Dança no Theatro da Paz será uma vitrine da diversidade cultural paraense. A programação é gratuita e aberta ao público, sendo uma excelente oportunidade para famílias, estudantes e artistas prestigiarem a produção cultural das Usinas da Paz.

Serviço
“Do Território ao Palco: Usinas da Paz em Dança”
Data: 29 de abril (quarta-feira)
Horários: 16h e 19h
Local: Theatro da Paz – Rua da Paz, s/n, Campina, Belém
Entrada gratuita

Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará

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