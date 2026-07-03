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Vídeo: Disparo acidental de arma de fogo assusta clientes em posto de combustíveis em Belém

Um disparo acidental de arma de fogo causou preocupação na manhã desta quinta-feira (2) em um posto de combustíveis localizado na avenida Duque de Caxias, em Belém.

O estampido assustou clientes e funcionários que estavam no estabelecimento no momento da ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As circunstâncias em que o disparo aconteceu ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre quem efetuou o disparo ou se houve registro da ocorrência.

Reprodução/Redes Sociais

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