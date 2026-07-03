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Vídeo: Estudantes 60+ comemoram aprovação na faculdade e emocionam nas redes

Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar a comemoração de estudantes com mais de 60 anos após conquistarem a aprovação na faculdade.

Nas imagens, os novos universitários celebram o início de uma nova etapa de vida, demonstrando alegria e entusiasmo com a realização de um antigo sonho.

Uma das estudantes resume a emoção ao declarar:

“Esse curso, para mim, é a realização de um sonho.”

O registro viralizou e recebeu milhares de mensagens de apoio e incentivo, destacando que nunca é tarde para aprender, conquistar novos objetivos e transformar a própria história.

Reprodução/Redes Sociais

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