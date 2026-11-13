Vídeo: Em Maceió, gatinho comove ao demonstrar sentir falta de adolescente morto em atropelamento

História evidencia a profundidade do vínculo entre animais e humanos e reforça a importância do acolhimento aos pets durante o luto.

A perda de um integrante da família também transforma profundamente a rotina dos animais que conviviam com ele. Em Maceió (AL), o gato Tom tem demonstrado sentir a ausência de Ruan Wilson de Lima Silva, de 15 anos, que morreu em agosto após ser atropelado na capital alagoana.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mãe do adolescente registrou o momento em que o felino permanece diante de um banner com a fotografia do jovem. Na legenda, ela associou a reação do animal ao luto vivido dentro de casa: “Como eu, o Tom também não está suportando viver sem o Ruan”.

O relato chama atenção para um reflexo muitas vezes pouco observado após uma morte na família: o impacto emocional nos animais de estimação. Ao contrário da ideia de que são distantes, gatos criam laços afetivos sólidos com seus tutores e sentem de forma aguda o rompimento repentino da convivência diária.

Com a ausência de alguém próximo, os felinos podem manifestar o estresse da perda por meio de alterações no comportamento, na interação social e até no apetite o que exige paciência, cuidado e acolhimento durante o período de adaptação.

O acidente Ruan morreu no dia 25 de agosto, após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta pela Avenida Durval de Góes Monteiro, em Maceió. Enquanto os familiares atravessam o luto e buscam justiça, a imagem de Tom diante da foto do adolescente traduz o sofrimento silencioso de um animal que também perdeu quem fazia parte de sua história.