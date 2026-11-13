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Vídeo: “Fui lá salvar essa vida”; serralheiro mergulha no Dique do Tororó para resgatar cadela exausta

Animal passou mais de duas horas nadando sem conseguir voltar à margem em Salvador (BA); salvamento foi registrado em vídeo e comoveu a web.

Uma cadela foi resgatada no Dique do Tororó, em Salvador (BA), após passar mais de duas horas nadando sem conseguir retornar à margem. O salvamento foi realizado pelo serralheiro José Henrique Santos, que entrou na água para retirar o animal em segurança.

Registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, a ação aconteceu quando José Henrique passava pelo Dique e notou um grupo de pessoas observando o animal à deriva. Percebendo que a cadela já demonstrava sinais de exaustão, ele decidiu intervir.

“Eu vi o pessoal olhando, há mais de duas horas. Tentei assoviar, chamando ela, mas nada de vir, só ficava rodando. Eu falei: ‘Ah, vai morrer’. Aí fui lá salvar essa vida”, relatou o serralheiro.

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