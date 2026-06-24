Vídeo: Encontro de milhões; Tatá Werneck e Sandra Annenberg se reúnem vestidas de forma idêntica

Após paródia viralizar no ‘Lady Night’, humorista e jornalista ficam frente a frente em momento caótico e divertido.

Preparem-se para uma dose dupla de carisma! Tatá Werneck e Sandra Annenberg finalmente se encontraram, e o resultado foi exatamente o que o público esperava: um momento absolutamente caótico e divertido.

Depois de viralizar nas redes sociais ao interpretar uma versão super bem-humorada da jornalista no Lady Night, Tatá ficou frente a frente com a “Sandra original”. Para deixar tudo ainda melhor, as duas surgiram no encontro vestidas iguaizinhas, com o icônico visual de Sandra!

Risadas, bastidores e emoção

O bate-papo, conduzido pela jornalista Renata Capucci, transitou entre a comédia e a emoção. Durante a conversa, Tatá Werneck revelou de onde surgiu a ideia de interpretar Sandra em suas esquetes, enquanto a jornalista abriu o coração, deixando claro o carinho e a honra que sente ao ser “homenageada” pela humorista.

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