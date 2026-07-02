Vídeo: Homem sobe ao topo do Empire State Building e pede namorada em casamento em Nova York

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo Empire State Building, em Nova York. Um homem escalou até o topo do famoso arranha-céu ao lado da namorada e a surpreendeu com um pedido de casamento.

Durante o momento, o casal exibiu uma faixa com a frase: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz.”

O pedido foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, emocionando internautas pela ousadia e pelo simbolismo da declaração.

Reprodução/Redes Sociais