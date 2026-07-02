Veículos e maquinários novos desfilam pelas ruas de Portel, no Marajó

O passeio pelas ruas de Portel foi para mostrar à população os novos veículos e maquinários que passam a integrar a frota do município. As aquisições foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares do deputado federal José Priante e de programas do Governo Federal. Entre os equipamentos estão um trator, quatro triciclos, duas unidades móveis odontológicas e uma lancha destinada ao Conselho Tutelar.

O prefeito Paulo Ferreira destacou que os novos equipamentos representam um reforço importante para os serviços públicos e agradeceu aos responsáveis pela conquista.

“Quero agradecer nosso deputado Priante, nossa governadora Hana, nosso presidente Lula por esses equipamentos que chegam hoje em Portel: trator, triciclo, as nossas unidades móveis odontológicas, são duas agora para fazer o trabalho de prevenção. E a lancha, que é do Ministério da Cidadania, do Governo Federal. Agradecer o Dr. Ronaldo, o Ministério Público em Portel, que também lutou por esse equipamento, que hoje vai fazer a diferença no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes”, comemorou o prefeito.

Na área da saúde, as duas unidades móveis odontológicas vão ampliar o atendimento às comunidades mais distantes do município, principalmente nas regiões de estradas e ramais.

“Temos agora duas unidades móveis odontológicas que vão levar serviços de saúde bucal para nossas comunidades que vivem nas nossas estradas, nos nossos ramais. É uma unidade que está com toda a equipe”, comemorou o secretário de Saúde, Márcio Sherlo.

Os investimentos também contemplam o setor de meio ambiente. Os quatro triciclos serão utilizados na coleta de lixo em locais onde os caminhões compactadores não conseguem chegar.

“Os quatro triciclos vão ajudar na coleta de lixo naquelas vielas onde o carro do lixo não entra. Com esses veículos vai ser possível fazer a coleta nesses locais”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Igor Diniz.

Todos os equipamentos devem contribuir para o desenvolvimento do município por meios dos serviços públicos ofertados.

“Estamos aqui recebendo esses maquinários. Quero agradecer ao deputado Priante pela emenda. Essas máquinas vão contribuir muito para o desenvolvimento de Portel”, afirmou a titular da SEGAF, Aline Carvalho.

Por Guilherme Braga/Imagem: Ray Nonato