Vídeo: Menino de 11 anos atropela grupo de monges budistas e deixa oito mortos na Tailândia

Um grave acidente foi registrado na província de Mukdahan, na Tailândia, quando um menino de 11 anos dirigiu uma caminhonete que atingiu um grupo de monges budistas.

Segundo as informações preliminares, pelo menos oito pessoas morreram em decorrência do atropelamento. Outras vítimas ficaram feridas e receberam atendimento de equipes de emergência.

As autoridades locais investigam como a criança teve acesso ao veículo e as circunstâncias que levaram ao acidente. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre a identidade das vítimas.

O caso causou grande comoção no país e segue sob investigação.

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