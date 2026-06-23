Vídeo: Kéfera rebate Lucas Rangel apósexposed sobre bastidores e dispara; “Nunca tive proximidade”

Atriz se diz surpresa com declarações do influenciador sobre experiência profissional negativa e bota panos quentes em suposta amizade.

O mundo dos influenciadores digitais ganhou um novo capítulo de rivalidade e lavagem de roupa suja. A atriz e criadora de conteúdo Kéfera Buchmann quebrou o silêncio e se manifestou publicamente após Lucas Rangel revelar, recentemente, que teve uma experiência profissional bastante negativa ao trabalhar ao lado dela no passado.

Questionada de forma direta por um seguidor em suas redes sociais na última segunda-feira (22), Kéfera não fugiu da raia. A influenciadora afirmou que foi pega totalmente de surpresa com as declarações de Rangel e fez questão de minimizar a relação entre os dois, disparando que nunca existiu intimidade ou proximidade entre eles fora do ambiente de trabalho.

O pronunciamento rápido de Kéfera foi o suficiente para acender as teorias na web. Enquanto os fãs da atriz saíram em sua defesa alegando que a fala de Rangel pode ter sido um mal-entendido, outros internautas correram para tentar resgatar quais projetos os dois já dividiram no passado. O clima de torta de climão está oficialmente instalado!