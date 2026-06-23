Vídeo: Homem morre após passar mal durante atividade física na Lagoa do Japiim, em Manaus

Um homem morreu após passar mal enquanto praticava atividade física na Lagoa do Japiim, em Manaus. O caso foi registrado nesta terça-feira (23) e mobilizou pessoas que estavam no local.

Segundo informações preliminares, a vítima realizava exercícios quando apresentou um mal-estar súbito. Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem não resistiu.

As circunstâncias do caso ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta matéria.

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