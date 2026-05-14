Vídeo: Leandra Leal cobra checagem ao vivo na TV após declaração de Juliano Cazarré sobre feminicídio

Atriz defende que programas de debate não podem permitir a propagação de dados falsos: “Fake news é fake news”.

O debate sobre a responsabilidade do jornalismo e a propagação de fake news ganhou um novo capítulo nesta semana. A atriz Leandra Leal utilizou suas redes sociais para fazer um apelo contundente: a implementação da checagem de fatos (fact-checking) em tempo real em programas de televisão e debates.

A reação da atriz surgiu após a participação do ator Juliano Cazarré em um debate na GloboNews, na última terça-feira (12), onde ele utilizou dados distorcidos sobre a violência de gênero no Brasil.

O Estopim: Desinformação ao Vivo

Durante a entrevista, Cazarré afirmou que “mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres” no país. No entanto, os registros oficiais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desmentem a declaração:

Proporcionalmente, o número de mulheres mortas por seus parceiros ou em contextos de misoginia (feminicídio) é drasticamente superior aos casos inversos. A fala foi rapidamente apontada por especialistas como uma distorção comum em grupos que tentam minimizar a gravidade da violência contra a mulher.

O Posicionamento de Leandra Leal

Sem citar diretamente o nome do colega de profissão, Leandra Leal foi enfática no X (antigo Twitter) e no Instagram ao cobrar uma postura mais ativa das emissoras.

“A correção tem que vir na mesma velocidade da fala com checagem de fatos em tempo real”, disparou a atriz.

Em vídeo, Leandra reforçou que o jornalismo não pode ser conivente com a mentira sob o pretexto de “liberdade de opinião”:

Para ela, os apresentadores devem interromper e corrigir dados falsos no momento em que são proferidos. A atriz alertou que dados distorcidos apresentados na TV ganham “roupagem de verdade” quando são recortados e amplificados pela internet. “É normal que uma pessoa apresente um dado para comprovar o seu ponto de vista, mas o jornalismo não pode permitir dados que não são verdadeiros”, completou.

Repercussão

O apelo de Leandra Leal ecoou entre internautas e profissionais da comunicação, reacendendo a discussão sobre o papel dos mediadores em programas de debate. Até o momento, o ator Juliano Cazarré não se pronunciou sobre a correção dos dados feita por especialistas e pela colega de profissão.