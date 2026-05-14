Vídeo: Carreta carregada de madeira tomba na BR-316, próximo a Cachoeira do Piriá

Uma carreta carregada de madeira tombou na manhã desta quinta-feira (14) na BR-316, nas proximidades do município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará.
Segundo informações iniciais, parte da pista ficou interditada após o acidente, causando transtornos e lentidão no tráfego da rodovia.
Motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a atenção durante a passagem pelo trecho afetado.
Apesar do impacto do tombamento, não houve registro de vítimas fatais.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.