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Vídeo: Carreta carregada de madeira tomba na BR-316, próximo a Cachoeira do Piriá

Uma carreta carregada de madeira tombou na manhã desta quinta-feira (14) na BR-316, nas proximidades do município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará.

Segundo informações iniciais, parte da pista ficou interditada após o acidente, causando transtornos e lentidão no tráfego da rodovia.

Motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a atenção durante a passagem pelo trecho afetado.

Apesar do impacto do tombamento, não houve registro de vítimas fatais.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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