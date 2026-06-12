Vídeo: “Liberou a carteira”; Jaqueline Carvalho mostra presente de Dia dos Namorados de Murilo e diverte a web

Bicampeã olímpica postou vídeo em que o marido entrega o cartão “por livre e espontânea vontade” (ou quase isso!).

Se você ainda está na dúvida de como presentear neste Dia dos Namorados, o jogador de vôlei Murilo Endres acabou de elevar o nível do jogo — mesmo que tenha precisado de uma “leve” pressão. Na quinta-feira (11), a bicampeã olímpica Jaqueline Carvalho divertiu seus seguidores ao revelar o presente antecipado que ganhou do maridão.

Em um vídeo supercomovente e bem-humorado publicado em suas redes sociais, Jaque mostrou que Murilo liberou, por livre e espontânea vontade, a própria carteira para ela gastar como bem entender.

Nas imagens, o jogador aparece entregando o cartão, embora com aquela famosa feição de quem pareceu um pouquinho “coagido” pela amada. Na legenda e no tom do vídeo, a ex-atleta da Seleção Brasileira celebrou o bônus romântico com muito deboche e parceria, provando que o casamento de anos segue firme, forte e muito divertido. Tudo bem que ele parecia meio tenso, mas a gente passa um pano para a Jaque, né?

Casal de ouro do vôlei esbanja sintonia

Jaque e Murilo são conhecidos pelo público não apenas pelas carreiras brilhantes e vitoriosas nas quadras de vôlei, mas também pela rotina leve e cheia de brincadeiras que compartilham na internet.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de fãs e amigos do casal, que se identificaram com a cena. Entre risos e brincadeiras, muitas seguidoras aproveitaram para marcar os próprios companheiros, deixando aquela “indireta bem direta” para que a moda da carteira liberada pegue neste Dia dos Namorados!

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