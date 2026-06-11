Vídeo: Luana Piovani boicota a Copa do Mundo e detona relação do evento com Donald Trump

Sem papas na língua, atriz revelou que não assistirá aos jogos e criticou a celebração do torneio em meio a conflitos globais.

Sempre sem papas na língua, a atriz Luana Piovani voltou a causar polêmica na internet na última quarta-feira (10). Usando suas redes sociais, a artista revelou publicamente sua decisão drástica de boicotar e não assistir a nenhum jogo da Copa do Mundo deste ano.

O posicionamento da atriz vai muito além das quatro linhas do gramado. Piovani trouxe à tona discussões geopolíticas importantes para justificar seu desinteresse pelo maior evento de futebol do planeta, criticando o atual cenário internacional.

Conflitos globais e críticas a Donald Trump

Em seu desabafo, Luana comentou sobre a problemática das guerras e dos conflitos que vêm acontecendo ao redor do mundo, apontando uma suposta incoerência em celebrar um campeonato festivo em meio a tantas crises humanitárias.

Além disso, a atriz não poupou críticas à organização do torneio — sediado nos Estados Unidos — e detonou a forte relação entre a competição e a figura do presidente americano, Donald Trump. Para a artista, associar o entretenimento esportivo a essa esfera política foi o estopim para que ela perdesse completamente a vontade de acompanhar as partidas.

Voz ativa na internet

Essa não é a primeira vez que Luana Piovani usa suas plataformas digitais para expressar suas convicções políticas e sociais, dividindo opiniões entre seus seguidores. Com a declaração, a atriz reforça sua postura de usar a visibilidade na internet para questionar grandes sistemas e eventos globais, deixando claro que, para ela, o futebol não está acima da realidade do mundo.