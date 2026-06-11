Vídeo: Protestos na Cidade do México marcam dia de abertura da Copa do Mundo

A Cidade do México foi palco de protestos nesta quinta-feira (11), data que marcou a abertura da Copa do Mundo.

As manifestações reuniram professores e familiares de pessoas desaparecidas, que ocuparam espaços públicos para cobrar melhorias na educação, reajustes salariais e respostas das autoridades sobre milhares de casos de desaparecimento registrados no país.

Os protestos ocorreram em meio à grande movimentação causada pelo início da competição esportiva, atraindo atenção de moradores, turistas e veículos de comunicação.

Segundo os manifestantes, as reivindicações buscam ampliar a visibilidade de problemas sociais considerados prioritários, mesmo durante um período de grande destaque internacional para o país.

As mobilizações transcorreram paralelamente às atividades relacionadas à abertura do torneio e reforçaram debates sobre educação, segurança pública e direitos humanos no México.