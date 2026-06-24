quarta-feira, junho 24, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Lula pede que brasileiros tenham mais cuidado ao usar celular em locais públicos; “É um patrimônio seu”

Declaração foi feita durante o lançamento da nova fase do programa Celular Seguro; presidente destacou a importância da prevenção individual.

Durante o evento oficial de lançamento de uma nova etapa do programa Celular Seguro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que a população tenha mais cautela e cuidado ao manusear aparelhos de telefone celular em locais públicos.

O programa federal, que visa bloquear rapidamente aparelhos e contas bancárias em caso de roubo ou furto, ganhou novas atualizações para expandir sua eficácia. No entanto, o chefe do Executivo ressaltou que a prevenção por parte do cidadão também desempenha um papel fundamental.

“[…] É importante a gente punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, quer punir o crime organizado, mas é importante que você tenha mais cuidado ao utilizar o celular, porque ele é um patrimônio seu. Então, se você não tomar cuidado, você vai ter prejuízo”, declarou o presidente.

O pronunciamento de Lula reforça a estratégia do governo em atuar nas duas frentes de segurança: o fortalecimento das ferramentas tecnológicas de combate ao crime organizado e ao mercado ilegal de receptação de aparelhos, aliado à conscientização preventiva da população no dia a dia das grandes cidades.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Supremo Tribunal Federal adia julgamento sobre uberização
Próximo artigo
Vídeo: Mãe de Davi Brito cai de cavalo em passeio de família e ex-BBB brinca com tombo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,534FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315