Vídeo: Lula pede que brasileiros tenham mais cuidado ao usar celular em locais públicos; “É um patrimônio seu”

Declaração foi feita durante o lançamento da nova fase do programa Celular Seguro; presidente destacou a importância da prevenção individual.

Durante o evento oficial de lançamento de uma nova etapa do programa Celular Seguro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que a população tenha mais cautela e cuidado ao manusear aparelhos de telefone celular em locais públicos.

O programa federal, que visa bloquear rapidamente aparelhos e contas bancárias em caso de roubo ou furto, ganhou novas atualizações para expandir sua eficácia. No entanto, o chefe do Executivo ressaltou que a prevenção por parte do cidadão também desempenha um papel fundamental.

“[…] É importante a gente punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, quer punir o crime organizado, mas é importante que você tenha mais cuidado ao utilizar o celular, porque ele é um patrimônio seu. Então, se você não tomar cuidado, você vai ter prejuízo”, declarou o presidente.

O pronunciamento de Lula reforça a estratégia do governo em atuar nas duas frentes de segurança: o fortalecimento das ferramentas tecnológicas de combate ao crime organizado e ao mercado ilegal de receptação de aparelhos, aliado à conscientização preventiva da população no dia a dia das grandes cidades.