Vídeo: Mãe de Davi Brito cai de cavalo em passeio de família e ex-BBB brinca com tombo

Elisângela Brito se desequilibrou e acabou indo ao chão; apesar do choro e do susto inicial, ela passa bem.

O ex-BBB Davi Brito divertiu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um registro inesperado de um passeio em família. Nas imagens, que rapidamente viralizaram, sua mãe, Elisângela Brito, aparece montada em um cavalo quando, de repente, perde o equilíbrio e cai no chão.

No momento do tombo, o susto foi geral entre os familiares que estavam no local. Preocupados, Davi e sua irmã, Raquel Brito, correram imediatamente para socorrer a mãe. Bastante assustada com a queda, Elisângela chegou a chorar logo após o acidente.

Apesar do susto inicial, a situação não passou de um contratempo e ela não sofreu ferimentos graves. Tanto que o próprio campeão do BBB 24 decidiu encarar o episódio com leveza e bom humor ao postar o vídeo nas redes. Na legenda da publicação, Davi brincou com a situação:

“Tô lascado, viu”, escreveu o influenciador.

Foto Reprodução