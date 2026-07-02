Vídeo: Paciente toca viola durante cirurgia cerebral para ajudar médicos a preservar a fala

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento impressionante da medicina: durante uma cirurgia cerebral acordada, conhecida como Awake Craniotomy, um paciente toca viola enquanto a equipe médica realiza a retirada de um tumor.

Nas imagens, o homem interpreta a música “Chora Viola” enquanto conversa e responde aos comandos dos profissionais de saúde. A estratégia permite que os médicos monitorem, em tempo real, as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pela coordenação motora.

Segundo especialistas, esse tipo de procedimento é utilizado quando o tumor está localizado próximo a regiões essenciais do cérebro. Mantendo o paciente acordado e interagindo durante a cirurgia, a equipe consegue remover a lesão com maior precisão, reduzindo o risco de sequelas e preservando funções importantes, como a fala.

O registro repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção pela combinação entre tecnologia, planejamento e trabalho em equipe para garantir mais segurança ao paciente.

Reprodução/Redes Sociais