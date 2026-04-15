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Vídeo: Motociclista de 31 anos morre após colidir contra muro de igreja em Ipixuna do Pará

Um motociclista de 31 anos morreu após perder o controle do veículo e colidir contra o muro de uma igreja no município de Ipixuna do Pará.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento da colisão.

De acordo com informações preliminares, a suspeita é de que a vítima estivesse testando a motocicleta após um serviço de manutenção, quando acabou perdendo o controle.

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Vídeo: Militar sem capacete e com criança na garupa de motocicleta sem placa, chama a atenção em Belém

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