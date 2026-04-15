Vídeo: Militar sem capacete e com criança na garupa de motocicleta sem placa, chama a atenção em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (14) mostra um policial militar trafegando em via pública sem capacete, com uma criança na garupa também sem qualquer tipo de proteção, em Belém.

Nas imagens, a motocicleta utilizada pelo agente aparece ainda sem placa, o que caracteriza irregularidade e levanta questionamentos sobre o cumprimento das normas de trânsito.

A situação gerou repercussão nas redes sociais, com críticas de internautas em relação à conduta, especialmente pelo risco à segurança da criança.

Até o momento, não houve manifestação oficial das autoridades sobre o caso.