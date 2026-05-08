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SEGURANÇA

Vídeo: Motorista devolve criança de 2 anos à família após encontrá-la sozinha em ônibus

Um episódio que gerou preocupação e alívio aconteceu em Zonguldak, envolvendo uma criança de apenas 2 anos.

Segundo informações divulgadas, o menino entrou sozinho em um ônibus público que estava com a porta aberta, rastejando para dentro do veículo sem que os familiares percebessem.

O motorista do ônibus identificou a presença da criança após ouvir o som do choro dentro do coletivo.

Ao perceber a situação, ele interrompeu a viagem e conseguiu localizar os responsáveis, devolvendo a criança em segurança à família.

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