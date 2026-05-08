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SEGURANÇA

Vídeo: Motorista tenta burlar placa de trânsito e é multado em Belém

O grupamento de trânsito da Guarda Municipal de Belém (GTRAN) flagrou uma tentativa inusitada de burlar a sinalização de trânsito na esquina da Antônio Barreto com a Castelo Branco, em Belém.

Segundo informações dos agentes, um homem colou um adesivo sobre a placa de “proibido estacionar” na tentativa de alterar a sinalização do local.

O flagrante foi realizado por guardas municipais que passavam pela área durante patrulhamento de rotina.

Após identificarem a irregularidade, os agentes retiraram o adesivo e aplicaram multa ao veículo, que também estava estacionado de forma irregular sobre a calçada.

O caso chamou atenção pela tentativa incomum de driblar a fiscalização de trânsito.

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