Vídeo: Caso de violência policial nos EUA repercute após divulgação de vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um caso de violência policial envolvendo a norte-americana Cassandra Goldstein, de 47 anos, ocorrido nos Estados Unidos.

Segundo as informações divulgadas, Cassandra havia sido presa por dirigir sob efeito de álcool quando o policial Michael Hart, que atuava no caso, a empurrou violentamente dentro de uma cela.

Com o impacto, a mulher atingiu o rosto em um banco de concreto, sofrendo múltiplas fraturas faciais, perda de vários dentes e perda permanente da visão em um dos olhos. Ainda de acordo com os relatos, ela precisou passar por procedimentos médicos e recebeu uma placa de titânio na região atingida.

O policial, que possuía 19 anos de serviço, foi demitido e posteriormente condenado a dois anos de prisão.

Após ações judiciais movidas contra o departamento de polícia, Cassandra recebeu uma indenização equivalente a cerca de 810 mil euros.

