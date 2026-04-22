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Vídeo: Mulher denuncia o próprio pai após situação considerada inadequada em residência em Teresina

Uma mulher denunciou o próprio pai após presenciar uma situação considerada inadequada dentro da residência da família, na zona sul de Teresina.

De acordo com o relato, o homem teria observado a filha e a neta enquanto ambas tomavam banho, o que gerou indignação e levou à denúncia.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

Situações dessa natureza podem ser denunciadas por meio dos canais oficiais de proteção, especialmente quando envolvem possíveis violações de direitos.

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