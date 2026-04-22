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POLÍCIA

Vídeo: Suspeito de furtos é detido por populares no centro de Ananindeua

Um homem suspeito de cometer furtos foi detido por populares no centro de Ananindeua.

De acordo com informações preliminares, o indivíduo estaria praticando furtos na região quando foi contido por pessoas que presenciaram a situação.

Após a detenção, o suspeito deve ser apresentado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

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