Vídeo: Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Piracaia, no interior de São Paulo

Um homem foi preso em flagrante no domingo (19), no município de Piracaia, após agredir a companheira em um caso de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima, as agressões vinham ocorrendo de forma recorrente ao longo de aproximadamente seis anos de relacionamento, com registros anteriores de episódios semelhantes.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica, e o suspeito foi encaminhado às autoridades competentes, permanecendo à disposição da Justiça.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados por meio do telefone 180, canal de atendimento nacional para esse tipo de ocorrência.